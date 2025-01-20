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  4. Elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullananlar dikkat: Bu zararını kimse bilmiyor, meğer etkisi..

Elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullananlar dikkat: Bu zararını kimse bilmiyor, meğer etkisi..

Elektrikli soba veya battaniyeler kışın sık kullanılan ev aletlerinden. Fakat sanılanın aksine insan sağlığı üzerinde can sıkan bir zararı var.

Elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullananlar dikkat: Bu zararını kimse bilmiyor, meğer etkisi.. - Sayfa 1

İnsanlar kışın doğalgaz veya elektrikli ısıtıcılar ile ısınıyor. Çözüm olarak genelde bu yöntemler kullanılırken, halen kömür ve odun sobaları da bazı köylerde ısınmak için kullanılan çözümlerden.

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Elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullananlar dikkat: Bu zararını kimse bilmiyor, meğer etkisi.. - Sayfa 2

Ancak söz konusu elektrikli ısıtıcılara geldiğinde durum biraz daha farklılık gösteriyor. En kolay yoldan ısınmaya imkan tanıyan elektrikli battaniye veya ısıtıcılar, yüksek çok yüksek sıcaklıkları nedeniyle kimi zaman sağlık üzerinde de olumsuz etkilere sahip.

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Elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullananlar dikkat: Bu zararını kimse bilmiyor, meğer etkisi.. - Sayfa 3

Özellikle geceleri elektrikli battaniye veya sıcak su şişeleri kullanıyorsanız, vücudunuza doğrudan temas eden bu sıcaklığın ciddi zararları var.

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Elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullananlar dikkat: Bu zararını kimse bilmiyor, meğer etkisi.. - Sayfa 4

Kış aylarında çok fazla güvendiğiniz bu cihazları kullanma şeklinize dikkat etmeniz gerekiyor. Zira doğru kullanılmadığı takdirde vücudunuzda kalıcı izler bırakabilir. Peki ama nasıl?

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