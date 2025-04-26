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  4. Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri

Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri

El uyuşması, ellerde, parmaklarda veya bileklerde hissedilen bir karıncalanma, uyuşma veya güçsüzlük hissidir. Genellikle kısa süreli ve geçici olabilen bu durum, bazı durumlarda uzun süre devam edebilir ve altta yatan sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Herkesin hayatında zaman zaman karşılaştığı bu rahatsızlık, belirli faktörler nedeniyle ortaya çıkar ve farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 1

EL UYUŞMASININ NEDENLERİ

El uyuşması, sinirlerin baskı altında kalması, sıkışması veya zedelenmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudunda, eller ve parmaklar gibi hassas bölgelerdeki sinirlerin düzgün çalışması, doğru motor fonksiyonları ve hisleri sağlamak için oldukça önemlidir. Bu sinirlerin zarar görmesi, uyuşma hissine yol açabilir. İşte el uyuşmasının başlıca nedenleri:

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Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 2

1- KARPAL TÜNEL SENDROMU

En yaygın sebeplerden biri, karpal tünel sendromu yani el bileğindeki sinirlerin sıkışmasıdır. Bilgisayar kullanımı, sürekli yazı yazma veya aynı pozisyonda uzun süre kalma, karpal tünel sendromuna yol açabilir. Bu durumda, bilekteki sinirler baskı altında kalır ve el uyuşmasına neden olabilir.

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Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 3

2- BOYUN VE OMUZ PROBLEMLERİ

Boyun bölgesindeki sinir sıkışmaları da el uyuşmasına yol açabilir. Boyun fıtığı, disk kayması veya omurga problemleri, sinirlerin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

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Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri - Sayfa 4

3- NÖROLOJİK HASTALIKLAR

- DİYABET

Diyabet (Şeker hastalığı), periferik nöropatiye yol açarak, sinirlerde hasar meydana getirebilir ve el uyuşmasına neden olabilir. Uzun süre kontrolsüz şeker seviyeleri, sinir uçlarını zayıflatarak uyuşma ve karıncalanma hissine yol açabilir.

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