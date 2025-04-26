Elleriniz neden uyuşuyor? İşte, el uyuşmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri

1- KARPAL TÜNEL SENDROMU

En yaygın sebeplerden biri, karpal tünel sendromu yani el bileğindeki sinirlerin sıkışmasıdır. Bilgisayar kullanımı, sürekli yazı yazma veya aynı pozisyonda uzun süre kalma, karpal tünel sendromuna yol açabilir. Bu durumda, bilekteki sinirler baskı altında kalır ve el uyuşmasına neden olabilir.