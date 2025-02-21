Elon Musk’ın eski eşi, ünlü milyarderin başarısının sırrını açıkladı: Tam bir muhalefet!
Elon Musk’ın eski eşlerinden Justine, TED konuşması sırasında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın başarısının arkasındaki sırlarından birini açıkladı.
Dünyanın en zengin insanı olmak kolay değil. Zira karşınızda onlarca dev rakip ve siyaset gibi bir faktör varsa. Elon Musk’ı bilmeyen veya duymayan yoktur. Sizlerin güncel olarak bildiği olaylar arasında eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X’i satın aldığını hatırlarsınız.
Tesla ve SpaceX’in yanı sıra, sosyal medya platformu X ve yapay zeka şirketi xAI firmalarının sahibi Elon Musk, ABD seçimlerinde Trump’ı da arkasına alarak çok daha güçlendi. Ancak Musk’ın bazı bilinmeyen sırları var.
TED konuşmasında Elon Musk ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınmayan Justine, Musk için, muhalefet psikolojisini (inkâr psikolojisi olarak da bilinir) ustalıkla kullanabiliyor; yani “hayır” demeyi biliyor. ifadelerini kullandı.
Ancak bu reddetme süreci uygun bir bağlamda gerçekleşmeli. Yani durumu iyi analiz etmek gerekiyor ve milyarder girişimci (büyük bir vizyoner olarak kabul edilen) için verimsiz olabilecek ve zaman kaybına neden olabilecek durumları ortadan kaldırmak kritik bir strateji. Peki en iyi yöntem ne? Eski eşine göre, basitçe “hayır” diyebilmek.