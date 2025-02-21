Elon Musk’ın eski eşi, ünlü milyarderin başarısının sırrını açıkladı: Tam bir muhalefet!

Ancak bu reddetme süreci uygun bir bağlamda gerçekleşmeli. Yani durumu iyi analiz etmek gerekiyor ve milyarder girişimci (büyük bir vizyoner olarak kabul edilen) için verimsiz olabilecek ve zaman kaybına neden olabilecek durumları ortadan kaldırmak kritik bir strateji. Peki en iyi yöntem ne? Eski eşine göre, basitçe “hayır” diyebilmek.