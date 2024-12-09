Emeklilerin akın ettiği ilçe; Bir kez giden geri dönmekte zorlanıyor
Emekli vatandaşlar dilekçeyi verdikten sonra Artvin Şavşat ilçesine adeta akın ediyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Şavşat turistlerin de uğrak meskenleri arasında bulunuyor
Türkiye illeri bakımından çok sevilen bir ülke. Özellikle ülkemizde yaşayan başta emekli vatandaşlar olmak üzere ekonomik imkanları el verenler farklı şehirlere göç ediyor.
Kalabalık metropollerin keşmekeşliğinden bıkanlar Anadolu şehirlerini tercih ediyor. Bu noktada Artvin Şavşat ilçesi emekli vatandaşların uğrak noktası oldu.
EMEKLİLER AKIN ETMEYE BAŞLADI
Nefes kesen doğasıyla çok sayıda turist ağırlayan Şavşat, günümüzde artık emekli vatandaşların da ilk tercihi arasında yer alıyor. İstanbul’da yaşayan Recep Ergün, emeklilik dilekçesini verdiğini ve arabasını satarak Şavşat’a yerleştiğini söyledi.