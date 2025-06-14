Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz

1. ANTALYA

Türkiye'nin güney sahilinde bulunan Antalya, iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla emeklilerin tercih ettiği şehirlerin başında gelir. Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcak ve ılıman bir havaya sahip olan Antalya, emekliler için huzurlu bir yaşam sunar.