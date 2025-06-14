Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz
Yıllarca çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılan vatandaşların en çok tercih ettiği 4 şehir belli oldu.
Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle emekli vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri artık terk ediyor.
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Emekli olan vatandaşlar ikramiyeleriyle daha küçük fakat daha güzel ve ekonomik şehirleri tercih ediyor.
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EMEKLİLERİN TERCİH ETTİĞİ 4 İL
Emeklilerin en çok tercih ettiği 4 il enuygun.com sitesinde derlendi. İşte emekli vatandaşların akın ettiği o iller:
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