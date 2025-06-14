  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz

Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz

Yıllarca çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılan vatandaşların en çok tercih ettiği 4 şehir belli oldu.

Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz - Sayfa 1

Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle emekli vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri artık terk ediyor.

1 | 7
Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz - Sayfa 2

Emekli olan vatandaşlar ikramiyeleriyle daha küçük fakat daha güzel ve ekonomik şehirleri tercih ediyor.

2 | 7
Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz - Sayfa 3

EMEKLİLERİN TERCİH ETTİĞİ 4 İL

Emeklilerin en çok tercih ettiği 4 il enuygun.com sitesinde derlendi. İşte emekli vatandaşların akın ettiği o iller:

3 | 7
Emeklilerin en mutlu olduğu 4 şehir * Duyan akın akın gidiyor. Üstelik yaşam da ucuz - Sayfa 4

1. ANTALYA

Türkiye'nin güney sahilinde bulunan Antalya, iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla emeklilerin tercih ettiği şehirlerin başında gelir. Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcak ve ılıman bir havaya sahip olan Antalya, emekliler için huzurlu bir yaşam sunar.

4 | 7