Emeklilerin gözde ilçesi haline geldi ; Yolu düşen arsa konut satın alıyor
Cennet bir ülke olan Türkiye’de emekli vatandaşlar Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mülk sahibi olmaya başladı.
Türkiye’nin sayılı ilçeleri arasında gösterilen Kuşadası sakinliği ve nezihliği ile tanınıyor. Doğal güzellikleri ise saymayla bitmeyen Kuşadası ülkemizin en çok göç alan bölgeleri arasında yer alıyor.
Yoğunlukla yabancı turist ağırlayan Kuşadası Dilek Yarımadası, Güvercinada, Kale İçi Camii ile biliniyor. Fakat emekli vatandaşlar Kuşadası’nın tamamında mülk sahibi olmaya çalışıyor.
Sakin bir ortamı olan Kuşadası’nı emekli vatandaşlar dinlenme ve huzur bulmak için tam isabet bölgelerden biri olarak görüyor. Bunun haricinde ise gezilecek çok sayıda doğal güzelliği de var.