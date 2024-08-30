Emeklilerin yeni rotası: Karadeniz'de yer alan sessiz, sakin ve huzurlu 10 ilçe
Emekliler rotayı Karadeniz'e kırdı. Sessiz, sakin ve huzur dolu bir yaşam isteği emeklileri Karadeniz'in bu ilçeleriyle tanıştırdı
Türkiye'nin kuzey noktasında yer alan Karadeniz bölgesi, emekliler için arzu edilen bir habitat sunuyor. Özellikle bu on ilçe, son zamanlarda en çok nüfus artışı yaşayan yerlerin başında geliyor. Sessizliği, sakinliği ve huzuruyla işte dikkat çeken Karadeniz ilçeleri:
Karadeniz, depreme karşı güvenilir illerinin yanı sıra doğasıyla da sessizlik, sakinlik ve huzuru ikinci baharını yaşamak isteyenlere altın tepside önüne sunuyor. Bu nedenle son yapılan araştırmalarda İstanbul, göç veren bir il haline gelirken Karadeniz'in bu ilçeleri ise göç almaya başladı.
1. AKÇAKOCA, DÜZCE
Akçakoca, Düzce'nin Karadeniz kıyısında yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan bir ilçesidir. Batı Karadeniz'in incisi olarak anılan Akçakoca, mavi bayraklı plajları, yemyeşil ormanları ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Bölge, özellikle yaz aylarında deniz turizmi için tercih edilen sakin ve huzurlu bir tatil beldesi olarak bilinir. Ayrıca, fındık tarımıyla da öne çıkan Akçakoca, Karadeniz mutfağının lezzetlerini keşfetmek isteyenler için de ideal bir yerdir.
2. GÖYNÜK, BOLU
Göynük, Bolu iline bağlı tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçedir. Osmanlı döneminden kalma geleneksel evleri, tarihi camileri ve özellikle Akşemseddin Türbesi ile bilinir. Doğal güzellikleri arasında ise göletler, yaylalar ve trekking rotaları bulunmaktadır. Göynük, huzurlu atmosferi ve korunan tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunar.