Emeklilerin yeni rotası: Karadeniz'de yer alan sessiz, sakin ve huzurlu 10 ilçe

1. AKÇAKOCA, DÜZCE

Akçakoca, Düzce'nin Karadeniz kıyısında yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan bir ilçesidir. Batı Karadeniz'in incisi olarak anılan Akçakoca, mavi bayraklı plajları, yemyeşil ormanları ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Bölge, özellikle yaz aylarında deniz turizmi için tercih edilen sakin ve huzurlu bir tatil beldesi olarak bilinir. Ayrıca, fındık tarımıyla da öne çıkan Akçakoca, Karadeniz mutfağının lezzetlerini keşfetmek isteyenler için de ideal bir yerdir.