Emekliler için en iyi yaşam kalitesine sahip 10 ülke açıklandı! Amerika listede bile yok

2025 Küresel Emeklilik Raporu’nda, 44 pasif gelir ve emeklilik vizesi programını değerlendirerek en iyi ülkeler sıralandı. Söz konusu raporda ülkeler; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi optimizasyonu, yaşam kalitesi ile güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı başlık altında 20 kriter üzerinden 100 puanlık sistemle incelendi.

ABD listeye giremezken, ilk 10’da yer alan ülkelerin büyük bölümünün Amerika kıtasında ve Avrupa’da olduğu görüldü. İşte emekliler için yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke: