Emekliler için en iyi yaşam kalitesine sahip 10 ülke açıklandı! Amerika listede bile yok
Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan rapora göre emekliler için yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke belli oldu. Amerika listede yer bulamazken, Avrupa bölgeleri dikkat çekti.
Uzun süren iş hayatı, yaşam mücadelesi derken bir bakmışsınız emeklilik zamanı gelmiş. Milyonlarca kişi zorlu maratonun ardından artık iş hayatını bırakıp emekli olmayı tercih ediyor.
Emeklilik yaşı her ülkeye göre farklılık gösterebiliyor. Ancak kabul edelim ki emekli olduktan sonraki süreçte artık hiçbir aksiyon kalmıyor; bunun yerine beklentiler arasında daha sakin, monoton ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik bulunuyor.
Yaşam kalitesinden bahsetmişken Global Citizen Solutions, emekliler için yaşam kalitesi en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.
2025 Küresel Emeklilik Raporu’nda, 44 pasif gelir ve emeklilik vizesi programını değerlendirerek en iyi ülkeler sıralandı. Söz konusu raporda ülkeler; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi optimizasyonu, yaşam kalitesi ile güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı başlık altında 20 kriter üzerinden 100 puanlık sistemle incelendi.
ABD listeye giremezken, ilk 10’da yer alan ülkelerin büyük bölümünün Amerika kıtasında ve Avrupa’da olduğu görüldü. İşte emekliler için yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke: