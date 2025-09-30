En cesur burçlar belli oldu: İlk 3’te hep onlar var! Doğuştan korkusuzlar

1. Koç

Listenin zirvesinde yer alan burç Koç. Modern astrolojide savaş, enerji ve eylemin gezegeni olan Mars tarafından yönetilen Koç, cesaretiyle biliniyor. Astrolojik yılın ilk burcu olan Koç insanları, çoğu zaman aceleci, sabırsız ve gözü kara tavırlarıyla dikkat çekiyor. “Önce düşün sonra hareket et” onlara pek uymuyor. Bu nedenle risk almaktan çekinmeseler de, bu özellikleri cesaretlerinin en belirgin göstergesi olarak görülüyor.