En çok erkeklerde görülüyor! Vücuttaki saatli bomba: Aort anevrizması nedir?
Aort anevrizması; TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılması ve zorlu geçen ameliyatının ardından nasıl sinsice ilerlediğini ortaya koydu. Bilim dünyasında ‘vücuttaki saatli bomba’ olarak nitelendirilen aort anevrizması yaşamı tehdit eden sonuçlar doğuruyor. Peki, Aort anevrizması nedir, belirtileri nelerdir? Aort damarı nasıl yırtılır? İşte bilmeniz gerekenler…
Vücudun en büyük damarı aort yaşamsal önem taşıyor. Aortta oluşan kesecikler ve genişlemeler sessizce ilerliyor, ortaya çıkması halinde yaşamı tehdit eden sonuçlar doğuruyor.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkan aort anevrizması sinsice ilerleyen tehlikenin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Ne zaman, nerede ortaya çıkacağı belli olmayan ve hiçbir belirti vermeyen aort anevrizmaları önceden belirti göstermiyor ve sessizce ilerliyor.
Aort damarı ölümcül bir tehlikeyi içinde gizliyor!
Vücudumuzdaki damar yapısını bir ağaca benzetirsek; aort damarı bu ağacın ana gövdesini oluşturuyor. Bir yandan vücudumuza temiz kanı taşıyarak hayat veriyor, bir yandan da sinsi ve ölümcül bir tehlikeyi içinde gizliyor. Bu ölümcül sonuçlar doğuran hastalığın adı, aort anevrizmasıdır.