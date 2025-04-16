En çok erkeklerde görülüyor! Vücuttaki saatli bomba: Aort anevrizması nedir?

Aort damarı ölümcül bir tehlikeyi içinde gizliyor!

Vücudumuzdaki damar yapısını bir ağaca benzetirsek; aort damarı bu ağacın ana gövdesini oluşturuyor. Bir yandan vücudumuza temiz kanı taşıyarak hayat veriyor, bir yandan da sinsi ve ölümcül bir tehlikeyi içinde gizliyor. Bu ölümcül sonuçlar doğuran hastalığın adı, aort anevrizmasıdır.