En çok kolajen alacağınız 7 besin! Çakı gibi yapıyor, hastalıklara karşı koruyor

Doku yapılarına destekleyen bir protein olarak bilinen kolajen, cilt başta olmak üzere, saç ve eklem sağlığını güçlendirmek için popüler bir takviye olarak öne çıkıyor. Çalışmalar, kolajen alımınızı artırmanın yaraların iyileşmesine ve artrit gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabileceğini de ortaya koyuyor. Kolajen açısından zengin yiyecekler yemek yaşlandıkça azalan seviyeleri yerine koymak için en etkili yollardan biri. İşte kolajenin en çok bulunduğu 7 besin