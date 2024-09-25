En çok kolajen alacağınız 7 besin! Çakı gibi yapıyor, hastalıklara karşı koruyor
Kolajen cilt başta olmak üzere saç ve eklem sağlığını destekleyen proteinlerdendir. Yapılan çalışmalar kolajen seviyesini artırmanın bazı hastalıklara ve özellikle yaraların iyileşmesine de faydalı olduğunu ortaya koydu. Yaşlandıkça azalan kolajen eksikliğini kolajen açısından zengin besinlerle yerine koymak mümkün. İşte beslenme düzeninize ekleyebileceğiniz en çok kolajen alacağınız 7 besin
Doku yapılarına destekleyen bir protein olarak bilinen kolajen, cilt başta olmak üzere, saç ve eklem sağlığını güçlendirmek için popüler bir takviye olarak öne çıkıyor. Çalışmalar, kolajen alımınızı artırmanın yaraların iyileşmesine ve artrit gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabileceğini de ortaya koyuyor. Kolajen açısından zengin yiyecekler yemek yaşlandıkça azalan seviyeleri yerine koymak için en etkili yollardan biri. İşte kolajenin en çok bulunduğu 7 besin
Kemik suyu
Kemik suyu, kolajenin bulunduğu en yaygın bir besin kaynaklarından biri. Hayvanların kemiklerinin ve bağ dokularının saatlerce kaynatılarak kolajenin parçalanmasıyla elde edilir.
Dana eti
Dana eti mükemmel bir kolajen kaynağıdır, ancak herhangi bir sığır etinden yüksek miktarda kolajen alamazsınız. Aldığınız kolajen miktarını en üst düzeye çıkarmak için sığır etinin en sert bölgelerini tüketmeniz gerekir. Bu kesimler, kolajen açısından zengin kıkırdak ve tendonlarla dolu oldukları için pişirilmesi en uzun sürenlerdir. Rozbif, dana göğsü ve dana kuyruğu gibi yavaş pişirilmiş yemekler yapmayı deneyin. Bu et parçalarını yavaş pişirdiğinizde, kolajen açısından zengin jelatinimsi bir sıvının ortaya çıktığını göreceksiniz.
Tavuk derisi ve kıkırdağı
Tavuk derisi, dikkate alınması gereken bir diğer kolajen kaynağıdır. Laboratuvar ve hayvan çalışmaları, tavuk derisinden elde edilen kolajen peptitlerinin kanser karşıtı özelliklere sahip olabileceğini bulmuştur. Derisiyle hazırlanan tavuk yemekleri daha yüksek kolajen içeriği elde etmenize yardımcı olacaktır.