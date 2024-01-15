En popüler bebek isimleri belli oldu: Zirve değişti
Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, neredeyse her sene ilk sırada yer alan "Yusuf" ismi zirveyi devretti.
2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.
2022 verilerine göre; yalnızca 1 bebeğe verilen isimler de ortaya çıktı.
Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri bulunuyor.
15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.
Neredeyse her yıl ilk sırada yer alan "Yusuf" isminin yerini bu sene "Alparslan" aldı.
Kız isminde de ilk sırada "Zeynep" yer aldı.