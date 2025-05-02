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  4. En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş

En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş

Evde en pratik mozaik pasta yapmanın yolu. Tatlıcıların bu tarifiyle beş dakikada hazırlanıyor

En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş - Sayfa 1

Mozaik pasta hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle en çok tüketilen tatlılardan biridir. Kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz mozaik pastanın adımlarını ve malzemelerini sizlerle paylaşacağız. 

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En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş - Sayfa 2

Tatlıcıların mozaik pasta yaparken uyguladığı bu püf noktalara dikkat ederek, hem ev halkına hem de misafirlerinize tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz.

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En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş - Sayfa 3

EN PRATİK MOZAİK PASTA TARİFİ

Yarım bardak şeker Yarım bardak süt 2 çorba kaşığı tereyağı 1,5 çorba kaşığı kakao 1,5 paket sade pötibör bisküvi Yarım yumurta

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En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş - Sayfa 4

2 çorba kaşığı tereyağını, 1,5 çorba kaşığı kakaoyu bir tencereye koyun ve ocağın üzerine alın. Devamlı karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın.

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