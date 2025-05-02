En pratik mozaik pastanın sırrı: Tatlıcılar bu yöntemle 5 dakikada hazırlıyormuş
Evde en pratik mozaik pasta yapmanın yolu. Tatlıcıların bu tarifiyle beş dakikada hazırlanıyor
Mozaik pasta hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle en çok tüketilen tatlılardan biridir. Kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz mozaik pastanın adımlarını ve malzemelerini sizlerle paylaşacağız.
Tatlıcıların mozaik pasta yaparken uyguladığı bu püf noktalara dikkat ederek, hem ev halkına hem de misafirlerinize tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz.
EN PRATİK MOZAİK PASTA TARİFİ
Yarım bardak şeker Yarım bardak süt 2 çorba kaşığı tereyağı 1,5 çorba kaşığı kakao 1,5 paket sade pötibör bisküvi Yarım yumurta