Enginarın mucizevi faydaları: Kalpten karaciğere tam bir sağlık kaynağı!

Enginarın sağlığa faydaları

1-) Karaciğer dostudur

Enginar, karaciğerin en yakın dostlarından biri olarak biliniyor. İçerdiği cynarin maddesi sayesinde karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor, toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor ve karaciğer fonksiyonlarını destekliyor. Özellikle bahar yorgunluğu hissedenler için enginar tüketimi adeta bir cankurtaran görevi görebilir.