Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor
Eskişehirli ustaların harika çiğ börek tarifi pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu tarif sayesinde yağ çekmeyen içi sulu sulu çiğ börek yapmak mümkün.
Kırım tatarlarından günümüze kadar ulaşan çiğ börek, en fazla Eskişehir'de yapılıyor ve tüketiliyor. Bu denli sevilmesinin altında Eskişehirli ustaların kimse tarafından bilinmeyen sırrı var. Bu sır sayesinde siz de kendi evinizde içi sulu sulu çiğ börek yapabilir ve sevdiklerinizle beraber sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.
Eskişehir'in en ünlü hamur işi lezzeti olan çiğ börek, geleneksel lezzetinden ayırmadan sizler için derledik. Söz edeceğimiz tarifin dışında sırları da oldukça mühim. Pek çok kişi tarafından anlaşılamayan bu püf noktayı mutlaka deneyin. Neticeden çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.
SU EKLEMEYİ SAKIN UNUTMAYIN
Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Malzemeler kısmında da belirttiğimiz gibi kıymalı harcın içine mutlaka az miktarda su ilave etmelisiniz. Bu su, pişirdikten sonra çıtır çıtır olan çiğ böreğinizin içinin de sulu sulu kalmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda kıymaların böreğin tek bir yerinde kümelenmesini de bu şekilde engelleyebilirsiniz.