Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor

Kırım tatarlarından günümüze kadar ulaşan çiğ börek, en fazla Eskişehir'de yapılıyor ve tüketiliyor. Bu denli sevilmesinin altında Eskişehirli ustaların kimse tarafından bilinmeyen sırrı var. Bu sır sayesinde siz de kendi evinizde içi sulu sulu çiğ börek yapabilir ve sevdiklerinizle beraber sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.