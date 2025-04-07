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  4. Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor

Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor

Eskişehirli ustaların harika çiğ börek tarifi pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu tarif sayesinde yağ çekmeyen içi sulu sulu çiğ börek yapmak mümkün.

Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 1

Kırım tatarlarından günümüze kadar ulaşan çiğ börek, en fazla Eskişehir'de yapılıyor ve tüketiliyor. Bu denli sevilmesinin altında Eskişehirli ustaların kimse tarafından bilinmeyen sırrı var. Bu sır sayesinde siz de kendi evinizde içi sulu sulu çiğ börek yapabilir ve sevdiklerinizle beraber sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

 

 

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Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 2

Eskişehir'in en ünlü hamur işi lezzeti olan çiğ börek, geleneksel lezzetinden ayırmadan sizler için derledik. Söz edeceğimiz tarifin dışında  sırları da oldukça mühim. Pek çok kişi tarafından anlaşılamayan bu püf noktayı mutlaka deneyin. Neticeden çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.

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Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 3

SU EKLEMEYİ SAKIN UNUTMAYIN

Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Malzemeler kısmında da belirttiğimiz gibi kıymalı harcın içine mutlaka az miktarda su ilave etmelisiniz. Bu su, pişirdikten sonra çıtır çıtır olan çiğ böreğinizin içinin de sulu sulu kalmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda kıymaların böreğin tek bir yerinde kümelenmesini de bu şekilde engelleyebilirsiniz.

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Eskişehirli ustaların balon gibi şişen çiğ börek sırrı: İçi sulu sulu kalıyor ve asla yağ çekmiyor - Sayfa 4

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 NOKTA

1. Hamurun Dinlendirilmesi: Hamuru yoğurduktan sonra en az 30 dakika dinlendirmek, elastikiyetini artırarak açılmasını kolaylaştırır ve pişerken sertleşmesini önler.

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