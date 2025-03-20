Eşref Rüya konusu nedir, oyuncuları kim ve hangi kanalda yayınlanıyor?
Son yılların merakla beklenen ve büyük umutlarla çıkacağı söylenen televizyon dizisi Eşref Rüya, yayın hayatına resmen başladı. Başrolde iki iddialı isim yer alırken, hikâyesi de oldukça beğenildi. Peki Eşref Rüya oyuncuları kim, konusu nedir ve hangi kanalda yayınlanıyor?
Türkiye’de dizi sektörü tam bitecek noktaya gelmişken, yeni yapımlar sektörü bir kez daha canlandırıyor. Show TV’nin dizisi DEHA son döneme damga vururken, ne yazık ki bu dizinin de reytingleri inişli çıkışlı grafik izliyor.
DEHA dizisinin yanı sıra bu hafta başrolde iki iddialı ismi olan Eşref Rüya dizisi yayın hayatına başladı.
İlginç konusu, iddialı kadrosu ve sahneleriyle ilk bölümden beğenileri toplayan dizi, şimdilik beklentilerin altında kalmadı.