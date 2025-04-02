Eti pamuk gibi yapan şef önerisi. Tencereye 1 kaşık kadar eklemek yetiyor

CANAN KARATAY'IN DA GÖZDESİ

Kuyruk yağı, son dönemlerde sadece lüks restoranların mutfaklarında veya kebapçılarda değil neredeyse tüm evlerde de kullanılıyor. Hem doğal yağ olması hem de sağlıklı yapısı sayesinde ete ayrı bir lezzet katan kuyruk yağı aynı zamanda Uzman Doktor Canan Karatay'ın da öneri listesinde yer alıyor.