Eti pamuk gibi yapan şef önerisi. Tencereye 1 kaşık kadar eklemek yetiyor
Et kavurması yaparken 1 kaşık eklenen kuyruk yağı etin pamuk gibi olmasını sağlamaktadır. 34 yıllık et ustası püf noktasını verdi
Et kavururken uygulanan teknikler, ürünler ve inceliklerin, yemeğin lezzetinde gözle görülür dokunuşlar katabilir. Bilhassa geleneksel Türk mutfağında et yemekleri mühim bir noktada bulunur ve doğru yöntemlerle yapıldığında olmazsa olmaz lezzetlerin başında gelir. Peki, eti pamuk gibi yumuşacık yapmak ve çok daha lezzetli hale getirmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? İşte 34 yıllık aşçının mutfağından gelen tavsiyeler...
CANAN KARATAY'IN DA GÖZDESİ
Kuyruk yağı, son dönemlerde sadece lüks restoranların mutfaklarında veya kebapçılarda değil neredeyse tüm evlerde de kullanılıyor. Hem doğal yağ olması hem de sağlıklı yapısı sayesinde ete ayrı bir lezzet katan kuyruk yağı aynı zamanda Uzman Doktor Canan Karatay'ın da öneri listesinde yer alıyor.
Kavurma için Gerekli Malzemeler
Kavurma yaparken kullanacağınız malzemeler oldukça basittir, ancak kaliteli malzemeler kullanmak lezzet açısından büyük fark yaratacaktır.