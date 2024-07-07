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  4. Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor: Yollar külle kaplandı

Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor: Yollar külle kaplandı

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor: Yollar külle kaplandı - Sayfa 1

İtalya'nın güneyindeki yer alan ve aktif yanardağlardan olan Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor.

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Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor: Yollar külle kaplandı - Sayfa 2

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.

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Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor: Yollar külle kaplandı - Sayfa 3

Etna'nın püskürttüğü küller, yanardağın etrafındaki yollar ile Zafferana Etnea, Acireale ve Giarre gibi yerleşim yerlerindeki caddelerin külle kaplanmasına yol açtı.

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Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor: Yollar külle kaplandı - Sayfa 4

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgilerde de günün ilk saatlerinde "Voragine" isimli kraterde yeni patlamaların gözlendiği, yüksek kesimlerde lav akışlarının yaşandığı kaydedildi.

Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

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