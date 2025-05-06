Ev yapımı ay çöreğiyle kahvaltı sofraları şenleniyor! İşte, pastane ustasından evde ay çöreği tarifi
Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi, o mis kokusuyla içimizi ısıtan ay çöreği, artık evlerimizde de kolayca hazırlanabiliyor. Son zamanlarda evde hamur işi yapma trendinin yükselişiyle birlikte, ay çöreği tarifleri de sosyal medyada ve yemek bloglarında sıkça paylaşılıyor. Peki, ay çöreği nasıl yapılır? Evde ay çöreği tarifini ve püf noktalarını sizler için hazırladık. İşte ay çöreği tarifi...
Ay çöreği, kendine has hilal şekli ve yumuşacık dokusuyla her yaştan insanın favorisi olmaya devam ediyor. Özellikle çocukların bayıldığı bu lezzet, evde yapıldığında çok daha sağlıklı ve katkısız bir alternatif sunuyor. Hazır ürünlerdeki şeker ve yağ oranını kontrol altında tutmak isteyenler için ev yapımı ay çöreği ideal bir seçenek. Peki, ay çöreği nasıl yapılır? İşte, evde ay çöreği tarifi…
EVDE AY ÇÖREĞİ TARİFİ
EVDE AY ÇÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
Yarım paket (3.5 gram) instant kuru maya
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
125 gram soğuk tereyağı (küp küp doğranmış)
İç harcı için sürülebilir çikolata ya da eritilmiş çikolata
Üzeri için, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)