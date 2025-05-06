Ev yapımı ay çöreğiyle kahvaltı sofraları şenleniyor! İşte, pastane ustasından evde ay çöreği tarifi

Ay çöreği, kendine has hilal şekli ve yumuşacık dokusuyla her yaştan insanın favorisi olmaya devam ediyor. Özellikle çocukların bayıldığı bu lezzet, evde yapıldığında çok daha sağlıklı ve katkısız bir alternatif sunuyor. Hazır ürünlerdeki şeker ve yağ oranını kontrol altında tutmak isteyenler için ev yapımı ay çöreği ideal bir seçenek. Peki, ay çöreği nasıl yapılır? İşte, evde ay çöreği tarifi…