Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi

KUŞBAŞILI PİDE NASIL YAPILIR?

Hamur için; unu derin bir kaseye alın. Ortasını havuz gibi açın. Ilık suyu, mayayı ve şekeri havuzun ortasına ekleyin. Birkaç dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin. Ardından sıvı yağı ve tuzu ekleyin.