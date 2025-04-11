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  4. Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi

Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kuşbaşılı pide, özellikle hafta sonu sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Restoranlarda yediğimiz o eşsiz lezzeti evde de yakalamak artık çok kolay. Peki, kuşbaşılı pide nasıl yapılır? İşte adım adım kuşbaşılı pide tarifi ve püf noktaları…

Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi - Sayfa 1

KUŞBAŞILI PİDE TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

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Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi - Sayfa 2

İÇ HARCI İÇİN:

300 gram kuşbaşı doğranmış dana eti

1 adet orta boy yemekli doğranmış soğan

2 adet doğranmış sivri biber

1 adet küp küp doğranmış domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

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Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

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Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi - Sayfa 4

KUŞBAŞILI PİDE NASIL YAPILIR?

Hamur için; unu derin bir kaseye alın. Ortasını havuz gibi açın. Ilık suyu, mayayı ve şekeri havuzun ortasına ekleyin. Birkaç dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin. Ardından sıvı yağı ve tuzu ekleyin.

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