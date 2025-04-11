Ev yapımı kuşbaşılı pideyle ailenize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın! İşte kuşbaşılı pide tarifi
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kuşbaşılı pide, özellikle hafta sonu sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Restoranlarda yediğimiz o eşsiz lezzeti evde de yakalamak artık çok kolay. Peki, kuşbaşılı pide nasıl yapılır? İşte adım adım kuşbaşılı pide tarifi ve püf noktaları…
KUŞBAŞILI PİDE TARİFİ
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
İÇ HARCI İÇİN:
300 gram kuşbaşı doğranmış dana eti
1 adet orta boy yemekli doğranmış soğan
2 adet doğranmış sivri biber
1 adet küp küp doğranmış domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ