Ev yapımı pudingli pasta tarifi. Hem ağızda kolay dağılıyor hem de çok lezzetli
İftar sonrası veya akşamları misafirlerinize ikram etmek için puding pastası en kolay ve lezzetli tercihlerden biri. Dakikalar içinde hazırlanan bu pasta, hem ağızda kolay dağılıyor hem de hafif ve lezzetli.
Baklava ve diğer şerbetli tatlılar her ne kadar lezzetli olsa da, kalori bakımından oldukça zararlı. Üstelik iyi bir baklavanın fiyatı da yüksek ve herkes satın alamıyor.
Evde kolayca hazırlanabilecek, şerbet gerektirmeyen müthiş tatlı lezzetleri var. Aşçı Arda Türkmen’in basit tarifi ile en kolay hazırlanan, lezzetli ve ağızda kolayca dağılabilen puding pastası tarifini sizler için derledik.
PUDİNG PASTASI GEREKLİ MALZEMELER
-150 gr. tereyağı
-1,5 su bardağı un
-1 litre süt
-1,5 su bardağı toz şeker
-½ su bardağı kakao
-1 paket vanilya