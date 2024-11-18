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  4. Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi!

Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi!

Sadece üç malzeme ve doğru teknikle İtalya’nın vazgeçilmez peyniri mozzarella yapmaya ne dersiniz? Üstelik, market ve şarküterilerde fiyatı cep yakan mozzarella peynirini evde yapmak oldukça basit. İşte, İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi…

Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi! - Sayfa 1

MOZZARELLA PEYNİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 kg çiğ inek sütü

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 tatlı kaşığı peynir mayası

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Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi! - Sayfa 2

MOZZARELLA PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

Süt geniş bir tencereye alınır. Limon tuzu bir bardak soğuk su içinde eritilir ve süte eklenip karıştırılır. Süt ocağa alınır ve ortalama 35 dereceye kadar ısıtılır.

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Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi! - Sayfa 3

Bir bardak soğuk suyun içine 2 tatlı kaşığı peynir mayası dökülür. İdeal sıcaklığa (ılık) ulaşan sütün içine mayalı su boşaltılır ve 20-30 saniye boyunca karıştırıp sütün altı kapatılır. (Süt fazla ısınmamalıdır.)

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Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi! - Sayfa 4

Tencerenin kapağı kapatılır ve 10-15 dakika mayalanması için kenara alınır. Tencerenin kapağı açıldığında süt kesilmiş olacaktır.

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