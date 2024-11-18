Evde 3 malzemeyle mozzarella peyniri nasıl yapılır? İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi!
Sadece üç malzeme ve doğru teknikle İtalya’nın vazgeçilmez peyniri mozzarella yapmaya ne dersiniz? Üstelik, market ve şarküterilerde fiyatı cep yakan mozzarella peynirini evde yapmak oldukça basit. İşte, İtalyan şeften mozzarella peyniri tarifi…
MOZZARELLA PEYNİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
5 kg çiğ inek sütü
1 tatlı kaşığı limon tuzu
2 tatlı kaşığı peynir mayası
MOZZARELLA PEYNİRİ NASIL YAPILIR?
Süt geniş bir tencereye alınır. Limon tuzu bir bardak soğuk su içinde eritilir ve süte eklenip karıştırılır. Süt ocağa alınır ve ortalama 35 dereceye kadar ısıtılır.
Bir bardak soğuk suyun içine 2 tatlı kaşığı peynir mayası dökülür. İdeal sıcaklığa (ılık) ulaşan sütün içine mayalı su boşaltılır ve 20-30 saniye boyunca karıştırıp sütün altı kapatılır. (Süt fazla ısınmamalıdır.)