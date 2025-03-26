Evde Aloe vera yetiştirme rehberi: Aloe vera nasıl canlandırılır?

IŞIK

Aloe vera, bol ve doğrudan güneş ışığını sever. Ancak özellikle yaz aylarında öğle güneşinin yakıcı etkisinden korunmalıdır. Bu nedenle, aloe vera bitkisini sabah veya akşam güneşini alabileceği bir yere yerleştirmek en iyisidir.