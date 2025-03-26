Evde Aloe vera yetiştirme rehberi: Aloe vera nasıl canlandırılır?
Aloe vera, hem dekoratif görünümü hem de sağlık açısından faydalarıyla evlerde sıkça yetiştirilen bir bitkidir. Ancak doğru bakım yapılmadığında aloe vera bitkisi zarar görebilir. İşte aloe vera bakımı hakkında bilmeniz gerekenler…
IŞIK
Aloe vera, bol ve doğrudan güneş ışığını sever. Ancak özellikle yaz aylarında öğle güneşinin yakıcı etkisinden korunmalıdır. Bu nedenle, aloe vera bitkisini sabah veya akşam güneşini alabileceği bir yere yerleştirmek en iyisidir.
SULAMA
Aloe vera, sukulent bir bitki olduğu için suyu yapraklarında depolar. Bu nedenle, sık sık sulanmaya ihtiyaç duymaz. Toprağın üst katmanı tamamen kuruduğunda sulama yapılmalıdır. Kış aylarında sulama sıklığı daha da azaltılmalıdır.
TOPRAK
Aloe vera, iyi drene edilmiş topraklarda yetişir. Kaktüs ve sukulentler için özel olarak hazırlanmış topraklar veya kumlu, geçirgen topraklar kullanılabilir.