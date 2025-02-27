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  4. Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri...

Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri...

Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin tarifi, kendi pidesini yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin incelikleri nelerdir? İşte, Ramazan pidesi tarifi...

Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri... - Sayfa 1

RAMAZAN PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

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Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri... - Sayfa 2

SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

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Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri... - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN:

Susam

Çörek otu

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Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri... - Sayfa 4

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Hamur için yoğurma kabına un, instant maya, şeker ve tuzu alarak el yardımıyla karıştırılır ve ortası çukurlaştırılır.

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