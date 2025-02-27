Evde iftarlık pide nasıl yapılır? İşte işin ustasından Ramazan pidesi yapımının incelikleri...
Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin tarifi, kendi pidesini yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin incelikleri nelerdir? İşte, Ramazan pidesi tarifi...
RAMAZAN PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
5 su bardağı un
2,5 su bardağı ılık su
1 paket instant maya
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
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