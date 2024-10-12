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  4. Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak

Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak

Evinizde küf yapan sorunları tespit ederek önlem almak için gerekli tedbirleri işin uzmanı açıkladı.

Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak - Sayfa 1

Havalar soğumaya başladı ve evlerde küfler meydana gelmeye başladı. Başlıca nedeni havasızlık ve su sızıntıları olan küfler insan hayatı için çok tehlikelidir.

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Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak - Sayfa 2

Özellikle soğuk havalarda havalandırılmayan evlerde görülen küfleri önlemek mümkün.

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Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak - Sayfa 3

1 TANESİ BİLE KÜFÜ KESİYOR

En basit ve popüler yöntem naftalindir. Mutfak, banyo ve tuvaletlerde kullanılan naftalin nemi ve rutubeti emerek küf oluşumunu önler

 

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Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak - Sayfa 4

Bu sayede evde küfler meydana gelmez. Sürekli kullanım ve çevrenin temiz tutulması sayesinde küf oluşumu zamanla durabilir.

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