Evdeki Küfü Anında Yok Ediyor ; Sararma ve Yeşillenme Sona Bulacak
Evinizde küf yapan sorunları tespit ederek önlem almak için gerekli tedbirleri işin uzmanı açıkladı.
Havalar soğumaya başladı ve evlerde küfler meydana gelmeye başladı. Başlıca nedeni havasızlık ve su sızıntıları olan küfler insan hayatı için çok tehlikelidir.
Özellikle soğuk havalarda havalandırılmayan evlerde görülen küfleri önlemek mümkün.
1 TANESİ BİLE KÜFÜ KESİYOR
En basit ve popüler yöntem naftalindir. Mutfak, banyo ve tuvaletlerde kullanılan naftalin nemi ve rutubeti emerek küf oluşumunu önler
Bu sayede evde küfler meydana gelmez. Sürekli kullanım ve çevrenin temiz tutulması sayesinde küf oluşumu zamanla durabilir.