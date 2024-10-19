Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor?
Kabak çekirdeği; A, C, E, K, B1, B2, B3, B5 VE B9 (folik asit) yanı sıra demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, selenyum, potasyum, manganez, lif, omega-3, omega-6, çinko ve bakır gibi birçok vitamin ve mineral içeren bir şifa deposudur. Peki, günde bir avuç kabak çekirdeği tüketmenin faydaları nelerdir? İşte detaylar…
GÜNDE BİR AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ YERSENİZ;
Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan kabak çekirdeği, vücutta iltihaplanmayı azaltır ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.
Kabak çekirdeği içerdiği çinko sayesinde erkeklerde prostat bezinin sağlığını korumaya ve işlevini düzenlemeye yardımcı olur.
Magnezyum, fosfor ve K vitamini sayesinde kabak çekirdeği, kemik sağlığını destekler ve kemik yoğunluğunu korur.
Kabak çekirdeğinde bulunan doymamış yağlar kolesterol düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olur.
Lif açısından zengin olan kabak çekirdeği sindirim sistemini destekleyerek kabızlık sorununu önler. Ayrıca, bağırsaklarda yararlı bakterilerin korunmasını sağlar.
Aç karnına tüketilen kabak çekirdeği yağı bağırsak solucanları gibi parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur.