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  4. Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor?

Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor?

Kabak çekirdeği; A, C, E, K, B1, B2, B3, B5 VE B9 (folik asit) yanı sıra demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, selenyum, potasyum, manganez, lif, omega-3, omega-6, çinko ve bakır gibi birçok vitamin ve mineral içeren bir şifa deposudur. Peki, günde bir avuç kabak çekirdeği tüketmenin faydaları nelerdir? İşte detaylar…

Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor? - Sayfa 1

GÜNDE BİR AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ YERSENİZ;

Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan kabak çekirdeği, vücutta iltihaplanmayı azaltır ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kabak çekirdeği içerdiği çinko sayesinde  erkeklerde prostat bezinin sağlığını korumaya ve işlevini düzenlemeye yardımcı olur.

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Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor? - Sayfa 2

Magnezyum, fosfor ve K vitamini sayesinde kabak çekirdeği, kemik sağlığını destekler ve kemik yoğunluğunu korur.

Kabak çekirdeğinde bulunan doymamış yağlar kolesterol düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olur.

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Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor? - Sayfa 3

Lif açısından zengin olan kabak çekirdeği sindirim sistemini destekleyerek kabızlık sorununu önler. Ayrıca, bağırsaklarda yararlı bakterilerin korunmasını sağlar.

Aç karnına tüketilen kabak çekirdeği yağı bağırsak solucanları gibi parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur.

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Evinizdeki doktor kabak çekirdeği! Günde bir avuç yerseniz bakın neler oluyor? - Sayfa 4

Kabak çekirdeği E vitamini açısından zengin olması nedeniyle cilt sağlığını destekler ve cilt hücrelerini korur.

Kabak çekirdeği retina sağlığını korur ve ışık duyarlılığını azaltarak göz sağlığını destekler.

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