Eylül ayı bitmeden sofranızda olması gereken balıklar; Çok daha sağlıklı ve lezzetli oluyor
Av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar sofralarımızdaki yerini aldı. En lezzetli balıklar tezgahları süslerken seçim yapmak da zorlaşıyor. İşte eylül ayı bitmeden sofranızda olması gereken balıklar
Balık sezonu başladı. Tür açısından zengin olan denizlerimizden çıkan çeşit çeşit balıklar tezgahları süslüyor. Omega 3 açısından zengin olan balık sağlıklı beslenmenin de anahtarı olarak görülüyor. Kalsiyum, fosfor ve folik asit içerdiğinden hem yetişkinler hem de çocuklar için özellikle faydaları da saymakla bitmiyor.
Balıktan yüksek oranda fayda sağlamak için de en önemli şey ise balığı yalnızca mevsiminde yemektir. Balık, mevsiminde tüketilmezse sağlık yararlarından bazılarını kaybeder. Bazı balıkların en lezzetli zamanı ise eylül ayıdır. İşte eylül ayı bitmeden sofranızda olması gereken balıklar
EYLÜL AYINDA LEZZETLİ OLAN BALIKLAR
Eylül ayında mutlaka tüketmeniz gereken balık türleri palamut, kılıç, sardalya, lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru ve kırlangıçtır. Bu balıklar özellikle eylül ayında da çok bol avlanır.
PALAMUT
Ege ve Akdeniz sahillerinde çokça avlanan palamut, eylül ayında da tercih edilen balıklardan biridir. Eylül ayında yağmur suyunu alan palamutlar bu ayda en lezzetli hallerindedir. Yağmur suyuyla bollaşan ve irileşen palamut, özellikle eylül ayında balık severlerin vazgeçilmezidir. Palamut bu ayda son derece yağlı ve besleyici bir balık olduğu için tüketilmesi öneriliyor.