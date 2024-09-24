Eylül ayı bitmeden sofranızda olması gereken balıklar; Çok daha sağlıklı ve lezzetli oluyor

Balık sezonu başladı. Tür açısından zengin olan denizlerimizden çıkan çeşit çeşit balıklar tezgahları süslüyor. Omega 3 açısından zengin olan balık sağlıklı beslenmenin de anahtarı olarak görülüyor. Kalsiyum, fosfor ve folik asit içerdiğinden hem yetişkinler hem de çocuklar için özellikle faydaları da saymakla bitmiyor.