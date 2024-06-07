Faset eklem sendromu nedir?
Faset eklem sendromu, omurgada sırt ve boyun ağrısı kaynağı olabilen artrit benzeri bir durumdur. Omurga kemikleri arasındaki eklemlerdeki dejeneratif değişikliklerden kaynaklanır. Peki, faset eklem sendromu nedir? Faset eklem sendromunun belirtileri nelerdir? İşte faset eklem sendromuna dair detaylar…
Faset eklem sendromunun nedenleri nelerdir?
Faset eklemler omurganın hareketliliğini ve esnekliğini sağlayan, her iki omur arasında sağ ve sol olmak üzere ikişer tane olan eklemlerdir. Faset eklemler yaşlanmaya, romatizmal hastalıklara, geçirilen bedensel travmalara, yoğun bedensel aktivite gerektiren bazı mesleklere ya da geçirilen bazı cerrahi girişimlere bağlı olarak normal yapısını kaybedebilir ve kronik ağrı kaynağı olabilirler. Faset eklemlerin yapısında meydana gelen bozulmalar ile boyun ve bel ağrıları ortaya çıkabilir.
Faset eklem sendromunun belirtileri nelerdir?
Bel bölgesinde, doğrudan omurganın üzerinde ağrı.
Etkilenen eklemde dokunma ile hassasiyet ve ağrı.
Etkilenen eklemde geriye doğru bükülme veya yana doğru bükülme hareketlerinde zorlanma ve ağrı.
Ellerde uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük
Sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran ağrılar
Ayakta durmakla veya uzun süre hareketsiz kalmakla şiddetlenebilen; oturmak, öne eğilmek veya pozisyon değiştirmekle hafifleyebilen ağrı faset eklem sendromunun belirtilerindendir.
Faset eklem sendromunun tedavisi nasıldır?
Faset eklem sendromu tedavisinde; egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, faset eklem kortikosteroid enjeksiyonu, faset eklem denervasyonu ve ameliyat gibi yöntemlerle tedavi edilebilir.