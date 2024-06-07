Faset eklem sendromu nedir?

Faset eklem sendromunun nedenleri nelerdir?

Faset eklemler omurganın hareketliliğini ve esnekliğini sağlayan, her iki omur arasında sağ ve sol olmak üzere ikişer tane olan eklemlerdir. Faset eklemler yaşlanmaya, romatizmal hastalıklara, geçirilen bedensel travmalara, yoğun bedensel aktivite gerektiren bazı mesleklere ya da geçirilen bazı cerrahi girişimlere bağlı olarak normal yapısını kaybedebilir ve kronik ağrı kaynağı olabilirler. Faset eklemlerin yapısında meydana gelen bozulmalar ile boyun ve bel ağrıları ortaya çıkabilir.