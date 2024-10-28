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  4. Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde...

Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde...

Portakal kabuğunu eğer çöpe atıyorsanız hemen vazgeçin çünkü karbonatla karıştırıldığında mucizevi etkilerine siz bile inanamayacaksınız. İşte karbonat ve portakal kabuğunun faydaları

Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde... - Sayfa 1

Portakal, kış aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında gelmektedir. C vitamini bakımından oldukça yararlıdır ve grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı direnç artırmaktadır.

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Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde... - Sayfa 2

Portakalın en az kendisi kadar kabuğunda da faydaları bulunmaktadır. Portakalın kabuğunda böylesine faydalar bulunuyorken çöğe atmak yerine şimdi sizler için paylaşacağımız alanlarda kullabilmeniz mümkün.

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Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde... - Sayfa 3

Genellikle portakal kabuğu kokusu ve aroması nedeniyle mum veya dekorasyon ürünlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak portakal kabuğunun tüm mahareti bunlarla sınırlı değil.

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Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde... - Sayfa 4

Çünkü portakal kabuğu ile karbonat karıştırıldığında çok ama çok etkili bir kötü koku gidericiye dönüşür. Özellikle buzdolabının içerisindeki hoş olmayan kokuyu almak için bu ikiliyi kullanabilirsiniz.

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