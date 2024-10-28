Faydalarını öğrenince portakal kabuğunu çöpe atamayacaksınız. Karbonatla karıştırmanız halinde...
Portakal kabuğunu eğer çöpe atıyorsanız hemen vazgeçin çünkü karbonatla karıştırıldığında mucizevi etkilerine siz bile inanamayacaksınız. İşte karbonat ve portakal kabuğunun faydaları
Portakal, kış aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında gelmektedir. C vitamini bakımından oldukça yararlıdır ve grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı direnç artırmaktadır.
Portakalın en az kendisi kadar kabuğunda da faydaları bulunmaktadır. Portakalın kabuğunda böylesine faydalar bulunuyorken çöğe atmak yerine şimdi sizler için paylaşacağımız alanlarda kullabilmeniz mümkün.
Genellikle portakal kabuğu kokusu ve aroması nedeniyle mum veya dekorasyon ürünlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak portakal kabuğunun tüm mahareti bunlarla sınırlı değil.