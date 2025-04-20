Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı
Bilim insanları son dönemde sağlıklı olduğuna dair açıklamaların yapıldığı bir besin ile ilgili endişe edici bir duyuru yaptı.
Son zamanlarda B vitamini, kalsiyum, magnezyum ve E vitamini açısından zengin olması nedeniyle uzmanlarca önerilen Brezilya cevizi hakkında endişe verici bir açıklama yapıldı.
Besleyici özellikleriyle dikkat çeken ve doymuş yağ oranı düşük, lif oranı yüksek olması sayesinde sağlık açısından pek çok faydası bulunan Brezilya cevizinde yer alan selenyum maddesiyle ilgili bilim insanlarından uyarı geldi.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde 14 yaşın üzerindeki kişilerin günde 55 gram selenyum almasının önerildiği belirtilirken bu mineralin gün içinde gereğinden fazla alınmasının sağlık riski oluşturacağını açıkladı.