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  4. Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı

Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı

Bilim insanları son dönemde sağlıklı olduğuna dair açıklamaların yapıldığı bir besin ile ilgili endişe edici bir duyuru yaptı.

Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı - Sayfa 1

Son zamanlarda B vitamini, kalsiyum, magnezyum ve E vitamini açısından zengin olması nedeniyle uzmanlarca önerilen Brezilya cevizi hakkında endişe verici bir açıklama yapıldı.

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Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı - Sayfa 2

Besleyici özellikleriyle dikkat çeken ve doymuş yağ oranı düşük, lif oranı yüksek olması sayesinde sağlık açısından pek çok faydası bulunan Brezilya cevizinde yer alan selenyum maddesiyle ilgili bilim insanlarından uyarı geldi.

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Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı - Sayfa 3

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 14 yaşın üzerindeki kişilerin günde 55 gram selenyum almasının önerildiği belirtilirken bu mineralin gün içinde gereğinden fazla alınmasının sağlık riski oluşturacağını açıkladı.

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Faydalarıyla biliniyordu! Uzmanlardan 'Brezilya cevizi' uyarısı - Sayfa 4

Bilim insanları, "Selenyumun faydaları olsa da uzmanlar günde 1 ya da 2 ceviz tüketilmesi gerekiyor.

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