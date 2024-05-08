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Festivalde oynadıkları gelin-damat rolü 10 ay sonra gerçek oldu

Muğla'da geçen yıl düzenlenen 2. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali'nde gelin damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra gerçekten evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Festivalde oynadıkları gelin-damat rolü 10 ay sonra gerçek oldu - Sayfa 1

Kentte geçen yıl düzenlenen festivalde, birbirlerini tanımayan Halit Güneş ve Didem Baka, temsili düğünde gelin ve damat rolünü canlandırdı.

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Festivalde oynadıkları gelin-damat rolü 10 ay sonra gerçek oldu - Sayfa 2

Bu sayede tanışan çift, arkadaşlıklarını ilerleterek evlenme kararı aldı.

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Festivalde oynadıkları gelin-damat rolü 10 ay sonra gerçek oldu - Sayfa 3

Güneş ve Baka, sade bir nikahla dünya evine girdi.

Çift nikahın ardından ilk tanıştıkları yer olan temsili düğünlerinin yapıldığı tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir restoranda kutlama yaptı.

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Festivalde oynadıkları gelin-damat rolü 10 ay sonra gerçek oldu - Sayfa 4

Damat Güneş, gazetecilere, üyesi olduğu tiyatro topluluğuyla çeşitli mekanlarda gösteriler yaptıklarını ve eşi Didem Baka'yı bir gösteri sırasında seyircilerin arasında gördüğünü söyledi.

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