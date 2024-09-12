Filmseverlerin başından kalkamayacağı suç filmleri : Başa sarıp sarıp izliyorlar

3. DOG DAY AFTERNOON (KÖPEKLERİN GÜNÜ - 1975)

Brooklyn'deki bir bankanın 1972 yılında soyulmasının ardından, daha sonra bu filme ilham kaynağı olacak bir LIFE dergisi makalesi yazıldı. Film, soygunun gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, 1975 yılında gösterime girdi. Bir banka soygununun ters gitmesi ve Sonny, Sal ve Stevie'nin kasada sadece 1.000 dolardan biraz fazla para bulmalarının ardından, kaçırma ve taleplerle dolu korkunç bir öğleden sonra başlar. Efsanevi oyuncu Al Pacino'nun başrolde olduğu bu film, gerçek suç hayranlarının mutlaka izlemesi gereken bir yapım.

IMDb

8.0/10

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ BELLİ OLDU ; LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR (TIKLA OKU)