Filmseverlerin başından kalkamayacağı suç filmleri : Başa sarıp sarıp izliyorlar
Suç filmi sevenlerin tekrar tekrar izleyeceği 10 filmi sizler için derledik. Liste uzmanından da onay aldı
Türkiye’de suç oranlarının düşük ve yüksek olduğu illerin konuşulduğu dönemde filmseverlerin bayılacağı bir liste hazırlandı. 1967 yılından günümüze kadar olan suç-aşk-ceza-drama gibi konuları da içeren filmlerin yer aldığı liste tam bir bomba. İşte Thefactsite’da yer alan o film listesinin tamamı:
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ BELLİ OLDU ; LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR (TIKLA OKU)
1. CITY OF GOD (TANRI KENT - 2002)
Bu film, fotoğrafçı Wilson Rodriguez'in başından geçen bazı olaylara dayanıyor. Film Rio de Janeiro'da geçiyor ve yerel banliyölerden birinde organize suçun büyümesini takip ediyor. 1960'lardan 1980'lere kadar uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Soygun yapan, öldüren ve uyuşturucu satan bir suç çetesini takip ediyor.
IMDb
8.6/10
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ BELLİ OLDU ; LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR (TIKLA OKU)
2. MEMORIES OF MURDER (CİNAYET GÜNLÜĞÜ - 2003)
1980'lerin sonunda Güney Kore'de geçen bu gerçek suç filmi, tecavüz ve cinayet içeren ciddi suçları çözmeye çalışan Dedektif Park ve Dedektif Seo'nun hikayesini anlatıyor. İki karakter, bu filmin komedi unsurlarıyla birçok izleyiciye hitap ediyor ve bu da onu izlemek için benzersiz ve ilgi çekici bir gerilim filmi haline getiriyor.
IMDb
8.1/10
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ BELLİ OLDU ; LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR (TIKLA OKU)
3. DOG DAY AFTERNOON (KÖPEKLERİN GÜNÜ - 1975)
Brooklyn'deki bir bankanın 1972 yılında soyulmasının ardından, daha sonra bu filme ilham kaynağı olacak bir LIFE dergisi makalesi yazıldı. Film, soygunun gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, 1975 yılında gösterime girdi. Bir banka soygununun ters gitmesi ve Sonny, Sal ve Stevie'nin kasada sadece 1.000 dolardan biraz fazla para bulmalarının ardından, kaçırma ve taleplerle dolu korkunç bir öğleden sonra başlar. Efsanevi oyuncu Al Pacino'nun başrolde olduğu bu film, gerçek suç hayranlarının mutlaka izlemesi gereken bir yapım.
IMDb
8.0/10
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 ŞEHRİ BELLİ OLDU ; LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR (TIKLA OKU)