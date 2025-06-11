Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı

Final ve önceki bölümü ilk kez birbirini takip eden iki bölüm oldu. Mafya konulu final bölümünde sürprizler peş peşe geldi. Dizinin son sahnesinde Ersoy karakteri “Tadında bırakmak gerek” sözüyle final sözünü söylerken, önceki sahnelerde bu dizinin mimarları da sahne aldı.