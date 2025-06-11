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  4. Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı

Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı

Final yaparak milyonları üzen Gibi dizisi, son bölümünde neredeyse hiç güldürmedi ve hüzünlü bir veda yaptı. Ekranlara veda eden fenomen dizinin son bölümünde birçok detay gün yüzüne çıktı. Feyyaz Yiğit’in eşi, yapımcı ve senaristler de final bölümünde kamera karşısına geçti.

Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı - Sayfa 1

Türk dizi tarihine damga vuracak dizilerden Gibi, 6 yıllık macerasının ardından ekranlara veda etti.

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Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı - Sayfa 2

Absürt komedi konulu Exxen dizisi, her bölümüyle ayrı bir konuyu ele alarak izleyiciyi güldürmeyi başardı.

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Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı - Sayfa 3

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrol oynadığı fenomen dizi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti. 

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Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı - Sayfa 4

Final ve önceki bölümü ilk kez birbirini takip eden iki bölüm oldu. Mafya konulu final bölümünde sürprizler peş peşe geldi. Dizinin son sahnesinde Ersoy karakteri “Tadında bırakmak gerek” sözüyle final sözünü söylerken, önceki sahnelerde bu dizinin mimarları da sahne aldı.

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