Final yapan Gibi dizisinde damga vuran sahne! Hem Feyyaz'ın eşi hem de yapımcı ve senarist oynadı
Final yaparak milyonları üzen Gibi dizisi, son bölümünde neredeyse hiç güldürmedi ve hüzünlü bir veda yaptı. Ekranlara veda eden fenomen dizinin son bölümünde birçok detay gün yüzüne çıktı. Feyyaz Yiğit’in eşi, yapımcı ve senaristler de final bölümünde kamera karşısına geçti.
Türk dizi tarihine damga vuracak dizilerden Gibi, 6 yıllık macerasının ardından ekranlara veda etti.
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Absürt komedi konulu Exxen dizisi, her bölümüyle ayrı bir konuyu ele alarak izleyiciyi güldürmeyi başardı.
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Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrol oynadığı fenomen dizi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti.
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