Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur?
Fenolik maddelerin bir alt grubunda yer alan ve bitkilere rengini veren asıl bileşenlere flavonoid denir. Flavonoidler, meyve, sebze, baklagiller, kuruyemişler ve çay gibi çeşitli gıdalarda bulunurlar.
Flavonoid
Bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi parlak renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten flavonoidler hücrelerin zarar görmesini engeller.
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Flavonoid içeren besinler
Sebzeler
Soğan
Brokoli
Ispanak
Lahana
Domates
Biber
Bezelye
Havuç
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Meyveler
Yaban mersini
Ahududu
Böğürtlen
Çilek
Elma
Armut
Portakal
Greyfurt
Üzüm
Şeftali
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Baklagiller
Fasulye
Mercimek
Nohut
Soya fasulyesi
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