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  4. Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur?

Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur?

Fenolik maddelerin bir alt grubunda yer alan ve bitkilere rengini veren asıl bileşenlere flavonoid denir. Flavonoidler, meyve, sebze, baklagiller, kuruyemişler ve çay gibi çeşitli gıdalarda bulunurlar.

Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 1

Flavonoid

Bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi parlak renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten flavonoidler hücrelerin zarar görmesini engeller.

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Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 2

Flavonoid içeren besinler

Sebzeler

Soğan

Brokoli

Ispanak

Lahana

Domates

Biber

Bezelye

Havuç

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Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 3

Meyveler

Yaban mersini

Ahududu

Böğürtlen

Çilek

Elma

Armut

Portakal

Greyfurt

Üzüm

Şeftali

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Flavonoid nedir? Flavonoid hangi besinlerde bulunur? - Sayfa 4

Baklagiller

Fasulye

Mercimek

Nohut

Soya fasulyesi

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