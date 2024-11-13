Folik asit (B9 vitamini) nedir? Folik asit içeren besinler nelerdir?
Vücutta hücre bölünmesi ve DNA sentezi gibi önemli işlevlerde rol oynayan folik asit, B9 vitamini olarak da bilinir. Peki, folik asit eksikliğinin belirtileri nelerdir? Folik asit içeren besinler nelerdir? İşte, folik aside dair detaylar…
Folik asit
Folik asit, bir B vitamini olan folatın bir formudur. Vücudunuzun yeni hücreler (örneğin, kan hücreleri, beyin hücreleri, cilt, saç ve tırnaklar) üretmesine yardımcı olur. Vücuttaki her yeni hücrenin folata ihtiyacı vardır. Folik asit, özellikle erken gebelikte önemlidir çünkü beyin ve omurgaya dönüşen nöral tüpün gelişmesine yardımcı olur. Nöral tüp defektleri (NTD) adı verilen ciddi doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olduğu gösterilen tek folat formudur.
Folik asit eksikliği belirtileri nelerdir?
Anemi belirtileri olan zayıflık ve yorgunluk
Nefes darlığı
Depresyon
Sinirlilik
Baş dönmesi
Ağız yaraları
Diş eti iltihabı
Tat alma duyusunda azalma
İştahsızlık
Kas güçsüzlüğü
Bilinç bulanıklığı
Soluk ten rengi folik asit eksikliğinin belirtilerindendir.
Folik asit eksikliği nasıl teşhis edilir?
Folik asit eksikliği, kan testiyle kolaylıkla teşhis edilebilir. Kan testi kanınızdaki folat miktarını ölçer. Düşük folat seviyesi, folik asit eksikliğini gösterir.
Folik asit içeren besinler nelerdir?
Baklagiller, kuşkonmaz, deniz ürünleri, ciğer, kuru fasulye, ay çekirdeği, domates suyu, maydanoz, nane, kişniş, çilek, pancar, turunçgiller, Brüksel lahanası, brokoli, ıspanak, yumurta, soya fasulyesi, fındık, ceviz, kereviz, tahin, papaya, buğday, muz, avokado, portakal folik asit içeren besinlerdendir.