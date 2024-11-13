Folik asit (B9 vitamini) nedir? Folik asit içeren besinler nelerdir?

Folik asit

Folik asit, bir B vitamini olan folatın bir formudur. Vücudunuzun yeni hücreler (örneğin, kan hücreleri, beyin hücreleri, cilt, saç ve tırnaklar) üretmesine yardımcı olur. Vücuttaki her yeni hücrenin folata ihtiyacı vardır. Folik asit, özellikle erken gebelikte önemlidir çünkü beyin ve omurgaya dönüşen nöral tüpün gelişmesine yardımcı olur. Nöral tüp defektleri (NTD) adı verilen ciddi doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olduğu gösterilen tek folat formudur.