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  4. Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak

Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak

Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi Gassal, nihayet merak edenler için ücretsiz oldu. Tabii’nin sevilen dizisi bugünden itibaren ücretsiz izlenebilecek.

Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak - Sayfa 1

Son yılların en dikkat çeken ve beğeni toplayan yerli dizisi Gassal, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla milyonların beğenisini kazanmayı başardı.

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Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak - Sayfa 2

Köyde yaşayan yalnız ve mutsuz bir Gassal’ın hayatını kaleme alan dizi, ikinci sezonuyla da karşımıza çıktı. 

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Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak - Sayfa 3

Öyle ki dizinin üçüncü sezonu için de onay alındı.

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Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak - Sayfa 4

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi, dijital platformda olduğu için ücretli abonelik gerektiriyordu. 

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