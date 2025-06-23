Gassal hayranlarına müjde! Bugün başlıyor, hem de ücretsiz yayınlanacak
Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi Gassal, nihayet merak edenler için ücretsiz oldu. Tabii’nin sevilen dizisi bugünden itibaren ücretsiz izlenebilecek.
Son yılların en dikkat çeken ve beğeni toplayan yerli dizisi Gassal, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla milyonların beğenisini kazanmayı başardı.
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Köyde yaşayan yalnız ve mutsuz bir Gassal’ın hayatını kaleme alan dizi, ikinci sezonuyla da karşımıza çıktı.
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