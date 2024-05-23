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Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir?

Gastrit, mide ülserleri veya midede meydana gelen iltihaplı bir hastalıktır. Aniden (akut) veya yavaş yavaş (kronik) ortaya çıkabilen gastrit mide mukozasının iltihaplanması sonucu oluşur. Peki, gastritin belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Gastrit belirtileri nelerdir?

 Gastrit sırasında, mide ağrısı olabilir. Ağrı genellikle yemek yeme sonrası veya açlık sırasında daha belirgin hale gelebilir.

 Gastrit sırasında, bulantı ve kusma olabilir. Bu belirtiler, mide içinde yüksek düzeyde asit üretimine bağlı olarak ortaya çıkar.

Mide astarında kanama oluştuysa dışkıda kan görülebilir.

Sırt ağrısı

İştahta azalma

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Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Gastrit çeşitleri nelerdir?

Akut gastrit

Aniden gelişir, ancak geçici bir durumdur. Örneğin stres bir tetikleyici olabilir. Stres azaldığında ya da ortadan kalktığında belirtiler de azalacaktır. 

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Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Kronik gastrit

Kronik gastrit uzun bir süreçten oluşur. Bu yüzden semptomlar kendini gösterene kadar anlaşılmayabilir. Başka kronik sorunların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. 

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Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Eroziv gastrit

Gastrite sebep olan faktörün mide zarını aşındırması ve orada ülser (yara) oluşturması anlamına gelir.

 Eroziv olmayan gastrit

Aşındırıcı etkiye sebep olmaz, sadece zarın tahrişine (kızarmasına) yol açabilir.

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