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  4. Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler!

Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler!

Gastrit, mide mukozasının veya mide astarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir sindirim rahatsızlığıdır. Peki, gastritin belirtileri nelerdir? Gastrit nasıl tedavi edilir? İşte, gastrite dair detaylar...

Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler! - Sayfa 1

Gastrit nedir?

Mide iç yüzeyini döşeyen ve gastrik mukoza adı verilen zarın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan sindirim rahatsızlığına "gastrit" adı verilir.

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Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler! - Sayfa 2

Gastritin belirtileri nelerdir?

Mide ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Midede dolgunluk ve yanma hissi

Şişkinlik

Kabızlık ya da ishal

Ağızda ekşi bir tat

Sürekli geğirme isteği gastritin belirtilerindendir.

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Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler! - Sayfa 3

Gastritin nedenleri nelerdir?

Gastritin bilinen en yaygın nedeni, el yıkama alışkanlığının yetersiz olması sonucu ortaya çıkan helicobacter pylori isimli bakteri kaynaklı enfeksiyondur. Ayrıca; süreli ilaç kullanımı, alkol kullanımı, aşırı mide asidi üretimi, asitli içecekler tüketimi, otoimmün hastalıklar, tüketilen yiyeceklerin hijyenik olmaması stres ve travma gastritin nedenlerindendir.

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Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler! - Sayfa 4

Gastrit nasıl teşhis edilir?

Gastritte kesin tanı için endoskopi yöntemi uygulanmaktadır. Endoskopi, mide iç zarının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Endoskopi işlemi lokal anestezi veya hafif sedasyon ile yapıldığı için hasta işlem sırasında herhangi bir ağrı duymaz.

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