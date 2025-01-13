Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler!
Gastrit, mide mukozasının veya mide astarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir sindirim rahatsızlığıdır. Peki, gastritin belirtileri nelerdir? Gastrit nasıl tedavi edilir? İşte, gastrite dair detaylar...
Gastrit nedir?
Mide iç yüzeyini döşeyen ve gastrik mukoza adı verilen zarın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan sindirim rahatsızlığına "gastrit" adı verilir.
Gastritin belirtileri nelerdir?
Mide ağrısı
Mide bulantısı ve kusma
Midede dolgunluk ve yanma hissi
Şişkinlik
Kabızlık ya da ishal
Ağızda ekşi bir tat
Sürekli geğirme isteği gastritin belirtilerindendir.
Gastritin nedenleri nelerdir?
Gastritin bilinen en yaygın nedeni, el yıkama alışkanlığının yetersiz olması sonucu ortaya çıkan helicobacter pylori isimli bakteri kaynaklı enfeksiyondur. Ayrıca; süreli ilaç kullanımı, alkol kullanımı, aşırı mide asidi üretimi, asitli içecekler tüketimi, otoimmün hastalıklar, tüketilen yiyeceklerin hijyenik olmaması stres ve travma gastritin nedenlerindendir.