Gastrit nedir? Gastriti tetikleyen ve gastrite iyi gelen besinler!

Gastrit nasıl teşhis edilir?

Gastritte kesin tanı için endoskopi yöntemi uygulanmaktadır. Endoskopi, mide iç zarının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Endoskopi işlemi lokal anestezi veya hafif sedasyon ile yapıldığı için hasta işlem sırasında herhangi bir ağrı duymaz.