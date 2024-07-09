Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü hangi fakülteye bağlıdır?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, üniversitelere göre değişkenlik göstermekle birlikte; turizm fakültesinde, sanat ve sosyal bilimler fakültesinde, sanat ve tasarım fakültesinde ve güzel sanatlar fakültesinde eğitim vermektedir.