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  4. Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor

Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor

Kış gelmeden önce lezzetli ve doğal ** biber salçası ** hazırlamak için Gaziantep usulü tekniği uygulamalısınız.

Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor - Sayfa 1

Sıcak havalar tamamen bitmeden ev hanımları kolları sıvadı ve hazırlıklarını sürdürüyor. Böylece İzmir, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerimizde biber salçası yapımı hızlandı.

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Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor - Sayfa 2

Kimileri domates konservesi ve turşu hazırlarken artık sıra - domates ve biber salçasına - geldi. Şimdi köylü hanımlar kilolarca bazıları da imece usulü biber salçası hazırlıyor.

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Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor - Sayfa 3

GAZİANTEP USULÜ BİBER SALÇASININ HAZIRLANIŞI

dokuzuncubulut.com sitesinde köy yapımı biber salçası için gereken malzemeler şöyle sıralandı:

  • 10 kilo kırmızı biber
  • 2 kilo olgun domates
  • 1/2 kilo acı biber
  • 3-4 çorba kaşığı turşuluk tuz
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Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor - Sayfa 4

ADIM ADIM KÖY USULÜ BİBER SALÇASININ YAPILIŞI

Biberlerin saplarını kesin, tohumlarını çıkarın ve domateslerle birlikte iri parçalar halinde doğrayın.

 

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