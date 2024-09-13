Gaziantepli köylüler biber salçası kurmaya başladı ; Bu teknikle güneşte kurutmaya gerek kalmıyor
Kış gelmeden önce lezzetli ve doğal ** biber salçası ** hazırlamak için Gaziantep usulü tekniği uygulamalısınız.
Sıcak havalar tamamen bitmeden ev hanımları kolları sıvadı ve hazırlıklarını sürdürüyor. Böylece İzmir, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerimizde biber salçası yapımı hızlandı.
Kimileri domates konservesi ve turşu hazırlarken artık sıra - domates ve biber salçasına - geldi. Şimdi köylü hanımlar kilolarca bazıları da imece usulü biber salçası hazırlıyor.
GAZİANTEP USULÜ BİBER SALÇASININ HAZIRLANIŞI
dokuzuncubulut.com sitesinde köy yapımı biber salçası için gereken malzemeler şöyle sıralandı:
- 10 kilo kırmızı biber
- 2 kilo olgun domates
- 1/2 kilo acı biber
- 3-4 çorba kaşığı turşuluk tuz
ADIM ADIM KÖY USULÜ BİBER SALÇASININ YAPILIŞI
Biberlerin saplarını kesin, tohumlarını çıkarın ve domateslerle birlikte iri parçalar halinde doğrayın.