Geçmek bilmeyen öksürüğe ne iyi gelir?Eriyinceye kadar karıştırıp tüketin! Öksürüğü şıp diye kesiyor

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU HATMİ ÇİÇEĞİ ÖNERİYOR

Sabah.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Hatmi çiçeğinin kullanımı çok eski çağlarda başlamıştır, daha antik çağlarda bu bitkinin öksürük ve başka hastalıklara faydası olduğu keşvedilmiş. Kronikleşmiş öksürük için hatmi çiçeği, kaynamış olan bir su bardağı sıcak süte dört veya beş gram koyulur. Karıştırıp birkaç dakika bekletin, daha sonra yavaş yavaş için. Bu işlemi günde iki kez tekrarlayabilirsiniz