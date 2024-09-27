Geçmek bilmeyen öksürüğe ne iyi gelir?Eriyinceye kadar karıştırıp tüketin! Öksürüğü şıp diye kesiyor
Öksürük, koruyucu bir refleks mekanizmasıdır. Ancak son zamanlarda kuru öksürük, balgam, boğaz yanması gibi problemler sıklıkla yaşanmaktadır. İşte 'öksürüğüm bir türlü geçmiyor ne yapmalıyım' diyenlere öneriler
Öksürük, nedeni ortaya çıkartıldığında birçok hastalığın da önüne geçen bir refleks mekanizmasıdır. Fakat son günlerde adeta bir salgın haline gelen öksürük çoğu kişinin de korkulu rüyası olmuştur. Peki iyi ama sinir bozan, gündelik yaşamı etkileyen öksürük nasıl geçer? İşte uzmanların önerileri ve şifalı bitki kürleri:
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Öksürüğe iyi gelenler arasında bal ve limon, zencefil çayı, ıhlamur, buhar tedavisi, tuzlu su gargarası bulunur. Bal ve limon boğazı yumuşatarak tahrişi azaltırken, zencefilin anti-inflamatuar özellikleri öksürüğü hafifletir. Buhar tedavisi solunum yollarını nemlendirerek mukusun daha kolay atılmasına yardımcı olur. Ihlamur çayı gibi bitkisel çaylar, boğazı rahatlatıp öksürüğü hafifletir. Tuzlu su ile gargara yapmak da boğazdaki irritasyonu azaltabilir. Bol sıvı tüketimi ve sigara dumanı gibi irritanlardan kaçınmak, öksürüğün daha hızlı geçmesine katkı sağlar. Eğer öksürük devam ederse veya şiddetlenirse, bir doktora başvurmak önemlidir.
EN ÇOK ÖNERİLEN ŞİFA DEPOSU
Malzemeler
* 1 tatlı kaşığı bal
* Yarım limon
* 1 su bardağı sıcağa yakın ılık su
1 tatlı kaşığı bal, üzerine yarım limon sıkın. Onun da üzerine 1 bardak kadar sıcağı yakın ılık su ekleyin. Bal eriyinceye kadar karıştırın. Hemen tüketin.
PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU HATMİ ÇİÇEĞİ ÖNERİYOR
Sabah.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Hatmi çiçeğinin kullanımı çok eski çağlarda başlamıştır, daha antik çağlarda bu bitkinin öksürük ve başka hastalıklara faydası olduğu keşvedilmiş. Kronikleşmiş öksürük için hatmi çiçeği, kaynamış olan bir su bardağı sıcak süte dört veya beş gram koyulur. Karıştırıp birkaç dakika bekletin, daha sonra yavaş yavaş için. Bu işlemi günde iki kez tekrarlayabilirsiniz