Geçmişten günümüze insanlığın uzay macerası
Geçen yüzyılın ikinci yarısında başlayan insanlı uzay yolculukları, 21. yüzyılda da insanoğlunu yeni ufuklara taşımaya devam ediyor.
Geçen yüzyılın ikinci yarısında başlayan insanlı uzay yolculukları, 21. yüzyılda da insanoğlunu yeni ufuklara taşımaya devam ediyor.
Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, 62 yıl önce, 12 Nisan 1961'de "Vostok 1" uzaymekiğiyle Dünya yörüngesini turlayarak uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. Bu sebeple 12 Nisan, "İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü" olarak kutlanıyor.
İnsanlığın uzay macerasını harekete geçiren unsur, keşif güdüsünden çok egemenlik mücadelesi oldu.
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından dünyanın iki süper gücü haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği (SSCB), ellerindeki nükleer silahlarla uzak coğrafyalardaki hedefleri vurabilmek üzere kıtalar arası güdümlü füze sistemleri geliştirmeye başlamıştı.
Uzun menzilli roketler aynı zamanda Dünya'nın alçak yörüngesine yapay uydular taşımaya da olanak sağlıyordu.
Uzay yarışı önce uydu yarışı olarak başladı. SSCB, 4 Ekim 1957'de "Sputnik 1" uydusunu uzaya fırlatarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. ABD, yaklaşık 4 ay sonra, 31 Ocak 1958'de, "Explorer 1" uydusunu Dünya yörüngesine yollayarak karşılık verdi.