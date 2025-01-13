Geleceğin meslekleri değişti: Ne yapay zeka ne yazılım... Aylık 200 bin TL'ye çalışan bulamıyorlar!

TARIM İŞÇİSİNİN MAAŞI 50 BİN LİRA

ATV Haber'de yer alan habere göre, tarım işçisinin maaşıyla ilgili konuşan Çağlayan ise "45 - 50 bin lira" dedi.

Günümüzde tarım işçisi bulmak çok zor. Kadir Bey yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü çiftçiliği eşiyle beraber yapmak zorunda. Çünkü işçi bulamıyor, 8 dönümlük bu tarlayı bir eşi bir de kendisi işliyor. "İşçi neden bulunamıyor" diye soru yöneltilen Çağlayan "Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak" cevabını verdi.