Geleceğin meslekleri değişti: Ne yapay zeka ne yazılım... Aylık 200 bin TL'ye çalışan bulamıyorlar!
Teknolojinin gelişmesiyle gençler yapay zeka, yazılım gibi bölümlere yönelirken gözde meslekler bu alanların dışında yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre en çok aranan meslekler çiftçilik, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük oldu. Vinç operatörlüğünün maaşı 150 bin liraya çıkarken bu durum inşaat işçiliğinde 200 bin liraya kadar çıkıyor. Öte yandan gözden düşen meslekler arasında ise kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik yer aldı...
Gözde meslekler değişti, gençlerin talep yağdırdığı alanlar listeye giremedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı son rapora göre artık en çok eleman aranan meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı, teknik operatörlük hatta şoförlük yer alıyor.
İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu "Şu anda sektörün tamamında bu işçi sıkıntısı var, personel bulunamıyor. Kalifiye personel yok. Sadece iş makinalarında değil, inşaatta da aynı şey geçerli" ifadelerini kullandı.
AYLIK 150 BİN LİRA
20 yıllık vinç operatörü bir vatandaşın en büyük şikayeti alttan yeni işçinin yetişmemesi. Vinç operatörü Kamil Genç "Ben bir vinç operatörüyüm. Bakıyorum gençlere rağbet görmüyor. Yapabiliyorsan 60 - 70 bin lira maaşı var. Kule vinç operatörü olursun 150 bin lira maaşı şu an kule vinç operatörünün. Mobil vincinki 120 bin lira, 100 bin lira" şeklinde konuştu.
TARIM İŞÇİSİNİN MAAŞI 50 BİN LİRA
ATV Haber'de yer alan habere göre, tarım işçisinin maaşıyla ilgili konuşan Çağlayan ise "45 - 50 bin lira" dedi.
Günümüzde tarım işçisi bulmak çok zor. Kadir Bey yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü çiftçiliği eşiyle beraber yapmak zorunda. Çünkü işçi bulamıyor, 8 dönümlük bu tarlayı bir eşi bir de kendisi işliyor. "İşçi neden bulunamıyor" diye soru yöneltilen Çağlayan "Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak" cevabını verdi.