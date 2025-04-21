Geleneksel güzellik sırrı! Beyaz sabunun cilde faydalarını duyunca bu kadarına inanamayacaksınız

2-) DOĞAL İÇERİK

Genellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretilen beyaz sabun, sentetik katkı maddeleri, parabenler ve yapay kokular içermez. Bu özelliği sayesinde hassas ciltler ve alerjiye yatkın kişiler için daha uygun bir seçenek olabilir.