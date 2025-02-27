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Gene Hackman öldü mü, neden öldü: Hollywood yıldızı Gene Hackman kimdir, hangi film ve dizilerde

Hollywood yıldızı Gene Hackman tüm dünyanın gündeminde. Superman ve pek çok yapımda adını dünyaya duyuran ünlü aktör, 95 yaşındaydı. Peki Hollywood yıldızı Gene Hackman öldü mü, neden öldü? Gene Hackman kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Gene Hackman öldü mü, neden öldü: Hollywood yıldızı Gene Hackman kimdir, hangi film ve dizilerde - Sayfa 1

Dünya, son birkaç gündür Hollywood yıldızı Gene Hackman ve ailesini konuşuyor. 63 yaşındaki eşi  Betsy Arakawa ve köpekleriyle beraber olan çift, ne yazık ki ölü olarak bulundu.

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Gene Hackman öldü mü, neden öldü: Hollywood yıldızı Gene Hackman kimdir, hangi film ve dizilerde - Sayfa 2

Peki Gene Hackman neden öldü, Hackman kimdir ve kaç yaşında? İşte Hollywood yıldızı ve ölüm sebebine ilişkin merak edilenler…

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Gene Hackman öldü mü, neden öldü: Hollywood yıldızı Gene Hackman kimdir, hangi film ve dizilerde - Sayfa 3

GENE HACKMAN ÖLDÜ MÜ?


Dailymail.com’un  haberine göre Efsanevi Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

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Gene Hackman öldü mü, neden öldü: Hollywood yıldızı Gene Hackman kimdir, hangi film ve dizilerde - Sayfa 4

1991 yılından beri evli olan çift, köpekleriyle birlikte bulundu. Yabancı medyanın bildirdiğine göre, olayda herhangi bir cinayet şüphesi de bulunmuyor. Ancak çiftin aynı evde ölü bulunması, bunun bir suikast veya başka bir nedeni olabileceğini de gösteriyor. 

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