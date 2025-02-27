Gene Hackman öldü mü, neden öldü: Hollywood yıldızı Gene Hackman kimdir, hangi film ve dizilerde

1991 yılından beri evli olan çift, köpekleriyle birlikte bulundu. Yabancı medyanın bildirdiğine göre, olayda herhangi bir cinayet şüphesi de bulunmuyor. Ancak çiftin aynı evde ölü bulunması, bunun bir suikast veya başka bir nedeni olabileceğini de gösteriyor.