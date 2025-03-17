Genetik deyip geçmeyin. Saç beyazlamasını yavaşlatmanın sırrı; her gün en az bir kere tüketin
Saç beyazlaması zaman zaman genetik olsa da, büyük çoğunluk ihtiyaç duyulan besinleri tüketmediği için de bu süreç uzuyor. İşte uzmanlara göre saçtaki grileşme ve beyazlamayı önlemeye yardımcı olacak gıdalar…
Kellik durumu pek çok erkeğin başına gelen kötü bir durum. Ne yazık ki bu durum kimilerinde genetik olurken, kimilerinde ise zamanla ortaya çıkabiliyor. Benzer şekilde saçta beyazlaşma için de aynı şeyi söylemek mümkün.
Kimi için aileden gelen bir durum olsa da, kimi de yaş ilerledikçe saçlarının beyazlamaya başladığını fark eder. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genetik olabilir, fakat çoğu kişi ihtiyaç duyulan vitaminleri almıyor.
Günlük tüketilecek birkaç faydalı yiyecek ile, saçtaki grileşmenin önüne geçebilmek mümkün. Henüz çok fazla beyaz saça düşmemişse, bugünden itibaren beslenme şeklinizi değiştirmenizde fayda var. Peki ne tüketmek gerekiyor, hangi yiyecekler faydalı?