Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor
Güllaç tatlısı hazırlarken tıpkı pastane ustalarının yaptığı gibi hazırlamak için bilmeniz gereken püf nokta.
Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlılarından biri güllaçtır. Hafif ve şerbetsiz bir tatlı olduğu için vücutta ağırlık da yapmıyor.
1 | 15
Güllacı pastane usulü ve lezzetli hazırlamak için nefisyemektarifleri.com’daki tarife göz atalım. Tam kıvamında oluyor ve sütünü emiyor.
2 | 15
PASTANE USULÜ LEZZETLİ GÜLLACI TARİFİ
Güllaç için gereken malzemeler şöyle:
- 12 yaprak güllaç
- 1,5 litre süt
- 2 su bardağı şeker
- Çekilmiş ceviz
- 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
Üzeri için:
- Toz Antep fıstığı
- Kiraz şekerlemesi
3 | 15