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  4. Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor

Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor

Güllaç tatlısı hazırlarken tıpkı pastane ustalarının yaptığı gibi hazırlamak için bilmeniz gereken püf nokta.

Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor - Sayfa 1

Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlılarından biri güllaçtır. Hafif ve şerbetsiz bir tatlı olduğu için vücutta ağırlık da yapmıyor.

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Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor - Sayfa 2

Güllacı pastane usulü ve lezzetli hazırlamak için nefisyemektarifleri.com’daki tarife göz atalım. Tam kıvamında oluyor ve sütünü emiyor.

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Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor - Sayfa 3

PASTANE USULÜ LEZZETLİ GÜLLACI TARİFİ

Güllaç için gereken malzemeler şöyle:

  • 12 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
  • Kiraz şekerlemesi

 

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Gerçek güllaç tatlısı böyle yapılıyormuş. Asla kıvamı şaşmıyor sütü emiyor - Sayfa 4

Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. 

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