Gerçek revani tatlısının hazırlanışı; Tam ölçülü ve kıvamında olacak
Ramazan ayının en sevilen tatlılarından revaniyi hazırlarken kıvamının tam ölçülü olması için bilmeniz gereken püf noktalar.
Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı. Sofraların bol bol yiyecekler ve tatlılarla donatıldığı bu ayda en çok sevilen tatlılardan biri de her zaman revani oluyor.
Revani genelde de çok sevilen ve afiyetle tüketilen bir tatlıdır. Şerbetli olduğu için biraz ağır olsa da özellikle etli yemeklerin ardından çok sevilerek tüketiliyor.
REVANİNİN ŞERBETİ SÜNGER GİBİ ÇEKİYOR
Buradaki ince detay ise revani tatlısının nasıl tam ölçülü ve kıvamında hazırlanacağı. nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan tam ölçülü ve kıvamında revani tatlısı için gereken malzemeler şöyle;