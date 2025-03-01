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Gerçek revani tatlısının hazırlanışı; Tam ölçülü ve kıvamında olacak

Ramazan ayının en sevilen tatlılarından revaniyi hazırlarken kıvamının tam ölçülü olması için bilmeniz gereken püf noktalar.

Gerçek revani tatlısının hazırlanışı; Tam ölçülü ve kıvamında olacak - Sayfa 1

Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı. Sofraların bol bol yiyecekler ve tatlılarla donatıldığı bu ayda en çok sevilen tatlılardan biri de her zaman revani oluyor.

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Gerçek revani tatlısının hazırlanışı; Tam ölçülü ve kıvamında olacak - Sayfa 2

Revani genelde de çok sevilen ve afiyetle tüketilen bir tatlıdır. Şerbetli olduğu için biraz ağır olsa da özellikle etli yemeklerin ardından çok sevilerek tüketiliyor.

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Gerçek revani tatlısının hazırlanışı; Tam ölçülü ve kıvamında olacak - Sayfa 3

REVANİNİN ŞERBETİ SÜNGER GİBİ ÇEKİYOR

Buradaki ince detay ise revani tatlısının nasıl tam ölçülü ve kıvamında hazırlanacağı. nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan tam ölçülü ve kıvamında revani tatlısı için gereken malzemeler şöyle;

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Gerçek revani tatlısının hazırlanışı; Tam ölçülü ve kıvamında olacak - Sayfa 4
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilya
  • 2 limon kabuğu rendesi
  • 1 su bardağından az fazla irmik
  • 1 su bardağından bir parmak eksik un

Şerbet İçin;

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 buçuk su bardağı su
  • 3-4 küçük tane limon tuzu
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