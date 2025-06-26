Geri sayım başladı: Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde 'yok olacak' şehirler açıklandı

Bu tehlike yalnızca ada ülkelerini değil, yoğun nüfusa sahip kıyı metropollerini ve turizm merkezlerini de kapsıyor. Risk altındaki bölgelerde su baskınları, altyapı tahribatı ve zorunlu göçler gibi etkilerin şimdiden görülmeye başlandığı belirtiliyor. Özellikle deniz seviyesiyle neredeyse aynı hizada bulunan yerleşimlerde, iklim kaynaklı afetler artık geçici değil, kalıcı tehdit haline geliyor.

İşte 100 yıl içinde yok olacak şehirler...