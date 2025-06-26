Geri sayım başladı: Türkiye'den 2 il listede! 100 yıl içinde 'yok olacak' şehirler açıklandı
Küresel ısınma ve deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle 100 yıl içinde dünya genelinde 37 şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, deniz seviyelerindeki istikrarlı yükselişle birlikte dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Swiftest’in kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan araştırmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde birçok şehir sular altında kalarak yok olacak.
Bu tehlike yalnızca ada ülkelerini değil, yoğun nüfusa sahip kıyı metropollerini ve turizm merkezlerini de kapsıyor. Risk altındaki bölgelerde su baskınları, altyapı tahribatı ve zorunlu göçler gibi etkilerin şimdiden görülmeye başlandığı belirtiliyor. Özellikle deniz seviyesiyle neredeyse aynı hizada bulunan yerleşimlerde, iklim kaynaklı afetler artık geçici değil, kalıcı tehdit haline geliyor.
İşte 100 yıl içinde yok olacak şehirler...
TURKS VE CAICOS ADALARI – Cockburn Tn
Mercan adaları üzerine kurulu Cockburn Town, birkaç metrelik deniz yükselmesiyle dahi tamamen sular altında kalabilecek konumda.