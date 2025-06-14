Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit’le Haluk Bilginer’den ortak film! Vizyon tarihi belli oldu
Gibi, Organize İşler, Cinayet Süsü ve birçok dizide başarılı işler ortaya koyan Feyyaz Yiğit, usta sanatçı Haluk Bilginer ile ortak bir projede bir araya gelecek.
Türk dizi ve film sektörünün iki önemli ismi sürpriz bir projede bir araya geldi. Özellikle son yıllarda yükselen yıldız olarak da değerlendirilen Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin final yapmasının ardından usta sanatçı Haluk Bilginer ile ortak bir projede yer aldı.
Senarist ve aynı zamanda oyuncu da olan Feyyaz Yiğit, usta sanatçı Haluk Bilginer ile Fransız yapımından uyarlanan bir filmde buluştu. Gişe rekoru kıran Fransız uyarlaması film, Temmuz’da set için start verecek.
Feyyaz Yiğit’in uyarlama senaryosunda, Gibi dizisinin senaristi Aziz Kedi de yer alıyor. İki isim aynı projede bir kez daha yer alırken yönetmen koltuğunda da Mert Baykal oturuyor.