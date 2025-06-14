Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit’le Haluk Bilginer’den ortak film! Vizyon tarihi belli oldu

Türk dizi ve film sektörünün iki önemli ismi sürpriz bir projede bir araya geldi. Özellikle son yıllarda yükselen yıldız olarak da değerlendirilen Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin final yapmasının ardından usta sanatçı Haluk Bilginer ile ortak bir projede yer aldı.